女子４８キロ級 齋藤選手（専大北上）制す 第39回全国高校柔道選手権大会県大会と富士大学旗争奪高校柔道大会は22日、花巻市松園町の市総合体育館を会場に２日間の日程で開幕した。初日は個人戦が行われ、全国切符を懸けて男女10階級で熱戦が繰り広げられた。 各階級の優勝者は２０１７年３月19、20日に日本武道館で開かれる全国大会に出場。男子の上位４人、女子の上位２人は東北大会に進む。23日は男子16チーム、女子８チームがエントリーして団体戦が行われる。 初日の上位結果は次の通り。（敬称略） ◇男子個人戦▽60キロ級①畠山立成（盛岡大附）②藤田将平（盛岡中央）③紀室翔（大船渡東）米沢星南（盛岡南）▽66キロ級①岡澤真太郎（盛岡中央）②沢里樹（久慈）③佐藤寛哉（盛岡南）柏田蓮（盛岡大附）▽73キロ級①佐藤寛祥（盛岡大附）②伊南湧哉（盛岡中央）③藤澤冠太（盛岡一）谷崎公紀（久慈）▽81キロ級①伊藤拓歩（盛岡中央）②福士悠太（宮古）③福山隆真（一関一）大坂辰吉（盛岡大附）▽無差別級①庭廣丞（盛岡大附）②伊藤隆哉（盛岡南）③岡堀朱樹（同）鳥居瑞材（盛岡中央） ◇女子個人戦▽48キロ級①齋藤明日香（専大北上）②千葉飛鳥（一関学院）③吉村千帆（同）猿舘伊吹（盛岡南）▽52キロ級①佐々木二規（盛岡南）②佐々木優李（一関学院）③和賀美月（同）伊藤江梨花（高田）▽57キロ級①遠山恵生（盛岡南）②島野紗弥（同）③髙橋穂乃佳（同）落合小春（不来方）▽63キロ級①千葉ひとみ（盛岡南）②菊池亜美（大船渡）③佐藤千芽（花巻東）乱場千啓（久慈東）▽無差別級①後藤香澄（盛岡南）②髙橋唯乃（同）③岩渕超（一関学院）沖野りょう（盛岡中央）