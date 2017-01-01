小椋郁也君（矢沢小３年）

小田島芽吹さん（二子小４年）

最優秀作品決まる

県南広域振興局は、次世代の大型加速器「国際リニアコライダー（ＩＬＣ）」の普及啓発などを目的として小学生を対象に実施した２０１６年度ＩＬＣ絵画コンクールの入賞者を発表した。低学年（１～３年）、高学年（４～６年）両部門に県内外の26校から計２６４点の応募があった。最優秀賞には低学年が小椋郁也君（花巻市立矢沢３年）の「小さなつぶがぶつかるとき宇宙がみえるＩＬＣ」、高学年は小田島芽吹さん（北上市立二子４年）の「ＩＬＣは私たちの未来」が選ばれた。

コンクールには県南５市町と宮城県気仙沼市から低学年に87点、高学年に１７７点が寄せられ、高学年の大幅な応募増加で総数は初開催の前年度を１６８点上回った。先月14日に同振興局の堀江淳局長ら４人による審査委員会で各部門最優秀賞１点と優秀賞５点、佳作８点、審査員特別賞４点を選出した。

最優秀賞、優秀賞の表彰式は今月22日に奥州市水沢区の市文化会館（Ｚホール）で行われる。また、入賞作品の展示会は同日のＺホールのほか、28、29日に花巻市のイトーヨーカドー花巻店、２月４、５日に一関市の一関図書館で開かれる。

最優秀賞を除く入賞者は次の通り。（敬称略）

◇低学年▽優秀賞＝小田島奏芽（北上市・二子１年）佐々木美空（奥州市・胆沢一１年）小椋拓也（花巻市・矢沢３年）佐々木陽菜（一関市・大原３年）松岡寧佳（宮城県気仙沼市・鹿折３年）▽佳作＝芳賀莉心（奥州市・胆沢一１年）川村幸葉、小林るい（以上北上市・江釣子３年）千田綾星（一関市・中里３年）藤井優姫、河野麻奈、金野桜妃、菅原魁人（以上一関市・大原３年）▽審査員特別賞＝髙橋穂乃佳（北上市・江釣子３年）千葉寿哉（奥州市・衣里３年）菊池萌希（金ケ崎町・金ケ崎３年）餘目陽心（一関市・中里３年）

◇高学年▽優秀賞＝佐藤姫奈（北上市・江釣子５年）菅原菜々瀬（奥州市・黒石５年）利府奏（同・江刺愛宕６年）阿部壮大、千田春野（以上奥州市・若柳６年）▽佳作＝佐々木羊子（奥州市・佐倉河４年）菊池帆叶（一関市・奥玉４年）阿部蒼良（奥州市・黒石５年）菅原瑞月（同・姉体６年）石川美花（同・江刺愛宕６年）菊池凛（同・姉体６年）佐々木優美（同・胆沢愛宕６年）石川結己（同・姉体６年）▽審査員特別賞＝後藤奨生、熊谷菜月（以上一関市・油島４年）三浦好賀（気仙沼市・鹿折４年）藤村咲希（同６年）