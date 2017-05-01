男女１４部門に１６６２人

第37回錦秋湖マラソン（西和賀町など主催）は28日、町役場湯田庁舎前を発着点とする特設コースで行われた。時折雨が降る中、県内をはじめ全国各地から１６６２人が出場し、新緑の西和賀路で健脚を競った。

スタート地点近くに設けられた大会本部前のスタート時間（午前10時）の気温は14度で、湿度は85％、風はなし（いずれも大会本部発表）。スタート前から雨が降るあいにくのコンディションの中、30キロ、ハーフ（21・０９７５キロ）、10キロで男女年齢別に14部門が行われた。

今回は８月の世界陸上ロンドン大会男子マラソン日本代表の川内優輝選手（埼玉県庁）もゲストランナーとしてハーフの部に出場し、大会を盛り上げた。

各部門の優勝者は次の通り。（敬称略）

◇30キロ▽一般男子＝早坂光司（石巻ＲＣ）１時間38分38秒▽同女子＝鈴木絵里（能代山本陸協）１時間59分10秒

◇ハーフ▽一般男子＝大場直樹（つめ・あま～ズ）１時間09分41秒▽同女子＝青山由佳（ＣＲＥＳＴ）１時間24分34秒

◇10キロ▽男子30歳未満＝才村流成（土崎陸友会）31分15秒＝大会新▽同30歳代＝阿部清孝（岩手自衛隊）33分18秒▽同40歳代＝本舘正雄（笹間クラブ）35分44秒▽同50歳代＝佐野信幸（ヴァレオ）36分43秒▽同60歳代＝富谷俊信（大森町ＲＣ）40分00秒▽同70歳代以上＝鹿野克夫（福島走ろう会）41分12秒

▽女子30歳未満＝榊原遥（東北福祉大）39分04秒▽同30歳代＝保坂美穂（秋田ＬＳＤ）44分46秒▽同40歳代＝小野千津（仙台視覚障害ＲＣ）40分22秒▽同50歳代以上＝大久保好美（宮城県柴田町）40分07秒＝大会新