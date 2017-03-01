岩手日日新聞社主催の公募作品展・第15回「北展」は３日、奥州市水沢区佐倉河のめんこい美術館で始まる。市内外から絵画や彫刻など59点の応募があり、２日に審査が行われた。最高賞の北展大賞には佐藤樂霓さん（奥州市）の油彩「輪廻転生」が輝いた。 北展は県南地方を中心に、芸術作品の創作に取り組む人たちの成果を披露する場として定着。県と県教委、市文化振興財団、奥州エフエム放送、一関ケーブルネットワークが後援する。 今回は同市や一関市、北上市、花巻市などの作家から油彩、水彩、彫刻、現代美術など個性が光る逸品が寄せられた。審査では北展大賞のほか、優秀賞、奨励賞、佳作、岩手日日新聞社特別賞の計12点を決めた。 北展は31日まで。開場時間は午前９時～午後４時30分（最終日は２時）。火曜日休館。入場無料。最終日の午後２時からは、同美術館で表彰式が行われる。 入賞１２点決まる 北展 【奥州】岩手日日新聞社が主催する公募作品展・第15回「北展」の審査が２日、奥州市水沢区佐倉河のめんこい美術館で行われた。岩手芸術祭美術展洋画部門理事長の石川酉三さん（盛岡市）らが出展作品59点を審査。北展大賞１点、優秀賞２点、奨励賞３点、佳作５点、岩手日日新聞社特別賞１点を選んだ。 北展大賞を除く作品と入賞者は次の通り。（敬称略） ◇優秀賞▽「春る燃える」遠藤幸廣（奥州市、その他）▽「生命」小野寺みち子（同、油彩） ◇奨励賞▽「希望ケ丘城」千葉速人（一関市、木工）▽「トンパ」八重樫篤（同、現代美術）▽「未来への解体」小田原アエ子（奥州市、油彩） ◇佳作▽「土の書」阿部龍一（北上市、現代美術）▽「『Ｔ君』」遠藤守夫（奥州市、彫刻）▽「終着駅」菊池洋（同、水彩画）▽「如月の詩」小野寺利子（同、油彩）▽「Ｉｍｐｒｏｖｉｓａｔｉｏｎ夏模様Ⅱ」福井柳（同、木版画） ◇岩手日日新聞社特別賞▽「醸造」伊藤親吉（一関市、油彩）