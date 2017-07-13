花東 ３回戦敗退 盛岡中央に０―１ 夏の高校野球岩手大会
【県営球場】
シード花巻東は盛岡中央に無念の零封負け。打線がつながらず、三回に本塁打で喫した１点が最後まで響いた。
花巻南は３―２で大船渡との接戦を制した。同点の六回、７番藤原桐真（２年）が挙げた１点のリードを守り抜いた。
盛岡大附は盛岡南に六回コールド勝ち。
◇３回戦▽第１試合
盛岡南 ０２０ １００｜３
盛岡大附 １４０ １２5x｜13
（六回コールド）
▽第２試合
大船渡 １００ ０１０ ０００｜２
花巻南 ２００ ００１ ００×｜３
▽第３試合
盛岡中央 ００１ ０００ ０００｜１
花巻東 ０００ ０００ ０００｜０
【森山球場】
水沢一が福岡工にコールド勝ち。五回に機動力を生かした攻撃で３点を挙げて逆転すると、六回にも５点を加えて試合を決めた。
水沢商は中盤から着実に得点を奪い、投げては主戦遠藤那也（２年）が５安打完封した。花巻農は打線がつながりを欠き、投手陣を援護できなかった。
◇３回戦▽第１試合
水沢一 ０００ ０３５ ０｜８
福岡工 １００ ０００ ０｜１
（七回コールド）
▽第２試合
花巻農 ０００ ０００ ０００｜０
水沢商 ０００ ０１２ ２０×｜５
【花巻球場】
一関学院は山田にコールド勝ち。六回に小椋元太主将（３年）の２点本塁打で先制し主導権を握った。右腕木下暖貴（３年）は８回を零封した。
西和賀は盛岡四に八回コールドで敗れた。序盤は毎回安打を放ったが走者を生かせず、中盤以降投手陣がつかまった。
水沢工は16安打で江南義塾に五回コールド勝ち。三、四、五回にいずれも打者一巡の猛攻で５点ずつ奪い、圧倒した。
◇３回戦▽第１試合
一関学院 ０００ ００２ ０５｜７
山 田 ０００ ０００ ００｜０
（八回コールド）
▽第２試合
盛岡四 ０１１ ０２１ ０７｜12
西和賀 ０００ ０００ ００｜０
（八回コールド）
▽第３試合
水沢工 １０５ ５５｜16
江南義塾 １１０ ００｜２
（五回コールド）