花東　３回戦敗退　盛岡中央に０―１　夏の高校野球岩手大会

【県営球場】

シード花巻東は盛岡中央に無念の零封負け。打線がつながらず、三回に本塁打で喫した１点が最後まで響いた。

花巻南は３―２で大船渡との接戦を制した。同点の六回、７番藤原桐真（２年）が挙げた１点のリードを守り抜いた。

盛岡大附は盛岡南に六回コールド勝ち。

◇３回戦▽第１試合

盛岡南 ０２０ １００｜３

盛岡大附 １４０ １２5x｜13

（六回コールド）

▽第２試合

大船渡 １００ ０１０ ０００｜２

花巻南 ２００ ００１ ００×｜３

▽第３試合

盛岡中央 ００１ ０００ ０００｜１

花巻東 ０００ ０００ ０００｜０

水商 完封勝ち 水一は福岡工をコールド

【森山球場】

水沢一が福岡工にコールド勝ち。五回に機動力を生かした攻撃で３点を挙げて逆転すると、六回にも５点を加えて試合を決めた。

水沢商は中盤から着実に得点を奪い、投げては主戦遠藤那也（２年）が５安打完封した。花巻農は打線がつながりを欠き、投手陣を援護できなかった。

◇３回戦▽第１試合

水沢一 ０００ ０３５ ０｜８

福岡工 １００ ０００ ０｜１

（七回コールド）

▽第２試合

花巻農 ０００ ０００ ０００｜０

水沢商 ０００ ０１２ ２０×｜５

学院、山田を零封 水工は１６安打圧勝

【花巻球場】

一関学院は山田にコールド勝ち。六回に小椋元太主将（３年）の２点本塁打で先制し主導権を握った。右腕木下暖貴（３年）は８回を零封した。

西和賀は盛岡四に八回コールドで敗れた。序盤は毎回安打を放ったが走者を生かせず、中盤以降投手陣がつかまった。

水沢工は16安打で江南義塾に五回コールド勝ち。三、四、五回にいずれも打者一巡の猛攻で５点ずつ奪い、圧倒した。

◇３回戦▽第１試合

一関学院 ０００ ００２ ０５｜７

山 田 ０００ ０００ ００｜０

（八回コールド）

▽第２試合

盛岡四 ０１１ ０２１ ０７｜12

西和賀 ０００ ０００ ００｜０

（八回コールド）

▽第３試合

水沢工 １０５ ５５｜16

江南義塾 １１０ ００｜２

（五回コールド）