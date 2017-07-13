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花東　３回戦敗退　盛岡中央に０―１　夏の高校野球岩手大会

2017年7月13日付
【盛岡中央―花巻東】３回戦敗退を喫し、涙に暮れる花巻東ナイン＝12日、県営球場

【県営球場】
　シード花巻東は盛岡中央に無念の零封負け。打線がつながらず、三回に本塁打で喫した１点が最後まで響いた。

　花巻南は３―２で大船渡との接戦を制した。同点の六回、７番藤原桐真（２年）が挙げた１点のリードを守り抜いた。

　盛岡大附は盛岡南に六回コールド勝ち。

◇３回戦▽第１試合
盛岡南　　０２０　１００｜３
盛岡大附　１４０　１２5x｜13
（六回コールド）

▽第２試合
大船渡　　１００　０１０　０００｜２
花巻南　　２００　００１　００×｜３

▽第３試合
盛岡中央　００１　０００　０００｜１
花巻東　　０００　０００　０００｜０

水商　完封勝ち　水一は福岡工をコールド

【森山球場】

　水沢一が福岡工にコールド勝ち。五回に機動力を生かした攻撃で３点を挙げて逆転すると、六回にも５点を加えて試合を決めた。

　水沢商は中盤から着実に得点を奪い、投げては主戦遠藤那也（２年）が５安打完封した。花巻農は打線がつながりを欠き、投手陣を援護できなかった。

◇３回戦▽第１試合
水沢一　　０００　０３５　０｜８
福岡工　　１００　０００　０｜１
（七回コールド）

▽第２試合
花巻農　　０００　０００　０００｜０
水沢商　　０００　０１２　２０×｜５

学院、山田を零封　水工は１６安打圧勝

【花巻球場】

　一関学院は山田にコールド勝ち。六回に小椋元太主将（３年）の２点本塁打で先制し主導権を握った。右腕木下暖貴（３年）は８回を零封した。

　西和賀は盛岡四に八回コールドで敗れた。序盤は毎回安打を放ったが走者を生かせず、中盤以降投手陣がつかまった。

　水沢工は16安打で江南義塾に五回コールド勝ち。三、四、五回にいずれも打者一巡の猛攻で５点ずつ奪い、圧倒した。

◇３回戦▽第１試合
一関学院　０００　００２　０５｜７
山　田　　０００　０００　００｜０
（八回コールド）

▽第２試合
盛岡四　　０１１　０２１　０７｜12
西和賀　　０００　０００　００｜０
（八回コールド）

▽第３試合
水沢工　　１０５　５５｜16
江南義塾　１１０　００｜２
（五回コールド）

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