作品募集　岩手日日写真コンテスト

第３３回岩手日日写真コンテストの作品を次の通り募集します

◇応募規定 作品は未発表のもので題材は自由。応募作品は四つ切りのプリント（ワイド可）、またはＡ４判のプリントに限ります。応募点数は単写真または３枚までの組み写真で１人何点でも応募できます。裏面に画題と撮影地、撮影年月日、氏名（振り仮名を必ず記入）、年齢、職業、住所、電話番号、撮影データを記入した応募票を貼付。応募資格は不問

◇入賞 入賞者は通知があり次第、原板を提出。入賞作品の版権は主催者に属します

◇応募用紙（票） 岩手日日新聞社販売・事業局および各支社、支局、取扱販売店にあります。また、本社ホームぺージからもダウンロードできます

◇応募締め切り ２０１７年１２月１５日

◇作品返却 応募作品は返却しません

◇審査員 岩手県写真連盟会長・小川文男氏＝写真＝、主催者

◇賞 ▽推薦１点（賞金３万円、盾、賞品）▽特選２点（賞金２万円、盾、賞品）▽入選５点（賞金１万円、盾、賞品）▽佳作１０点（賞金５０００円、賞品）

◇発表 ２０１８年１月中旬 岩手日日新聞紙上および弊社ホームページ上

◇作品送付、問い合わせ先 〒０２１－８６８６ 一関市南新町６０

岩手日日新聞社｢写真コンテスト｣係 電話０１９１（２６）５１１２

主催 岩手日日新聞社

後援 岩手県写真連盟、富士フイルムイメージングシステムズ（株）

岩手県、岩手県教育委員会、一関ケーブルネットワーク

※応募いただいた個人情報は同コンテストのみに使用します