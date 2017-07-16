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花巻南　初の８強　夏の高校野球岩手大会

2017年7月16日付
【水沢一―花巻南】花巻南延長十二回、２死一、二塁から６番福田がサヨナラ３点本塁打を放つ＝15日、花巻球場

【花巻球場】

　【花巻南３－０水沢一】花南がサヨナラ勝ち。０－０のまま迎えた延長十二回、６番福田が３点本塁打を放ち、激闘に終止符を打った。水一は好機であと１本が出なかった。

水沢商、本塁遠く

　【盛岡四７－０水沢商】水商は序盤の失点が響き七回コールド負け。０－３の四回、３点を奪われ大量リードを許した。打線は相手投手に４安打に封じられ、本塁が遠かった。

◇４回戦▽第１試合
水沢一　　０００　０００　０００
花巻南　　０００　０００　０００
　　　　　０００｜０
　　　　　００3x｜３
（延長十二回）

▽第２試合
水沢商　　０００　０００　０｜０
盛岡四　　２１０　３００　1x｜７
（七回コールド）

 

学院　長打攻勢に屈す

【県営球場】

　【盛岡大附７－０一関学院】学院がコールド負け。投手陣が３本塁打を含む11安打を浴び、大量失点を許した。打線も散発４安打に終わり、三塁を踏むことができなかった。

水沢工　競り勝つ

　【水沢工６―４盛岡中央】水工が競り勝ち26年ぶりの８強入り。一回、二塁打２本を含む４安打で３点を先制し、二回も２点を追加。主戦菊地は４失点で完投した。

◇４回戦▽第１試合
一関学院　０００　０００　０｜０
盛岡大附　０１３　１００　2x｜７
（七回コールド）

▽第２試合
水沢工　　３２０　０００　００１｜６
盛岡中央　０２１　０００　００１｜４

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