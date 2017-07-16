花巻南　初の８強　夏の高校野球岩手大会

【花巻球場】

【花巻南３－０水沢一】花南がサヨナラ勝ち。０－０のまま迎えた延長十二回、６番福田が３点本塁打を放ち、激闘に終止符を打った。水一は好機であと１本が出なかった。

水沢商、本塁遠く

【盛岡四７－０水沢商】水商は序盤の失点が響き七回コールド負け。０－３の四回、３点を奪われ大量リードを許した。打線は相手投手に４安打に封じられ、本塁が遠かった。

◇４回戦▽第１試合

水沢一 ０００ ０００ ０００

花巻南 ０００ ０００ ０００

０００｜０

００3x｜３

（延長十二回）

▽第２試合

水沢商 ０００ ０００ ０｜０

盛岡四 ２１０ ３００ 1x｜７

（七回コールド）

学院 長打攻勢に屈す

【県営球場】

【盛岡大附７－０一関学院】学院がコールド負け。投手陣が３本塁打を含む11安打を浴び、大量失点を許した。打線も散発４安打に終わり、三塁を踏むことができなかった。

水沢工 競り勝つ

【水沢工６―４盛岡中央】水工が競り勝ち26年ぶりの８強入り。一回、二塁打２本を含む４安打で３点を先制し、二回も２点を追加。主戦菊地は４失点で完投した。

◇４回戦▽第１試合

一関学院 ０００ ０００ ０｜０

盛岡大附 ０１３ １００ 2x｜７

（七回コールド）

▽第２試合

水沢工 ３２０ ０００ ００１｜６

盛岡中央 ０２１ ０００ ００１｜４