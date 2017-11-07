岩手日日電子新聞momotto
カートを見る
購読のお申し込み
MENU
奥州・金ケ崎

「月へ」テーマに５７点　全国小中学生作文絵画コン　宇宙遊学館で作品展【奥州】

2017年11月7日付
奥州宇宙遊学館で開催中の全国小中学生作文絵画コンテスト作品展

　奥州市水沢区星ガ丘町の奥州宇宙遊学館は、文部科学省などが「宇宙の日」（９月12日）に合わせて募集した全国小中学生作文絵画コンテストの作品展を開いている。同館２階スペースに県南地方から応募のあった57点が飾られ、来館者の関心を集めている。20日まで。

　展示しているのは、同市と一関市、遠野市の児童生徒から同館が受け付けた作文１点と絵画56点。いずれも「月へ」をテーマに、宇宙への夢をみずみずしい感性で表現した力作が会場を彩っている。

　展示時間は午前９時～午後５時。火曜休館。入賞者への授賞式は11日に同館で行われる。コンテストの入賞者は次の通り。（敬称略）

　◇小学生絵画▽最優秀賞＝佐藤煌桐（南都田５年）▽優秀賞＝村上さくら（同）▽佳作＝星光来（同）蜂谷颯太（同）千田彩稀（同）福田颯汰（同）▽天文台所長賞＝渡邉賢伸（同）▽天文台賞＝佐々木百合（羽田５年）阿部奈由太（南都田５年）石川紗羽（同）高橋優（同）千葉梨緒那（一関３年）▽理事長賞＝宍戸未侑（南都田５年）▽遊学館長賞＝牧田奈桜（遠野北２年）▽遊学館賞＝梅田紗希（羽田６年）佐藤莉桜（南都田５年）及川悠（同）石川紅亜（同）三宮未鈴（水沢南１年）

　◇中学生絵画▽最優秀賞＝長屋凜（一関一高附属３年）▽優秀賞＝及川彩華（東水沢２年）▽佳作＝村上栞那（同）宍戸文乃（同１年）

　◇同作文▽佳作＝八幡実希（前沢３年）

 

地域の記事をもっと読む

奥州・金ケ崎
2017年11月7日付
◆江刺区グラウンドゴルフ協会田原支部２０１７年10月度例会成績【奥州】

（10月３～31日、奥州市・田原農村広場、各回24ホール、成績は例会７回の24ホール当たり平均打数による。敬称略）　①菊地眞亮53・43打②…

記事を読む
奥州・金ケ崎
2017年11月7日付
心一つに歌声響かせ　胆江中学文化発表会【奥州】

　胆江地区中学校文化発表会（胆江地区中学校文化連盟主催）は２日、奥州市水沢区佐倉河の市文化会館（Ｚホール）で開かれた。同市と金ケ崎町内10校…

記事を読む
奥州・金ケ崎
2017年11月7日付
女子は水沢商高Ａ優勝　東北弓道大会【奥州】

　第68回東北弓道大会（奥州市弓道協会主催）は３日、同市水沢区佐倉河の水沢弓道場で開かれ、幅広い年代の約２００人が鍛錬の成果を競い合った＝写…

記事を読む
奥州・金ケ崎
2017年11月7日付
人気作家読んでみて　江刺図書館で企画展【奥州】

　江刺図書館は、企画展「私の好きな作家を紹介します」を奥州市江刺区大通りの同館で開催している。同館利用者からのアンケートで選ばれた人気作家上…

記事を読む
奥州・金ケ崎
2017年11月7日付
11日に星空観望会【奥州】

　奥州宇宙遊学館の11月星空観望会（ＮＰＯ法人イーハトーブ宇宙実践センター主催）は、11日夜に同館で開かれる。　第１部は午後７時から同館内で…

記事を読む

岩手日日 マルチメディア企画室

富士ゼロックス

一関信用金庫

Shufoo!

Pressnet 一般社団法人 日本新聞協会

ひらの商事

(c)岩手日日新聞社　無断複製、転載を禁じます。