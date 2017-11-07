「月へ」テーマに５７点　全国小中学生作文絵画コン　宇宙遊学館で作品展【奥州】

奥州市水沢区星ガ丘町の奥州宇宙遊学館は、文部科学省などが「宇宙の日」（９月12日）に合わせて募集した全国小中学生作文絵画コンテストの作品展を開いている。同館２階スペースに県南地方から応募のあった57点が飾られ、来館者の関心を集めている。20日まで。

展示しているのは、同市と一関市、遠野市の児童生徒から同館が受け付けた作文１点と絵画56点。いずれも「月へ」をテーマに、宇宙への夢をみずみずしい感性で表現した力作が会場を彩っている。

展示時間は午前９時～午後５時。火曜休館。入賞者への授賞式は11日に同館で行われる。コンテストの入賞者は次の通り。（敬称略）

◇小学生絵画▽最優秀賞＝佐藤煌桐（南都田５年）▽優秀賞＝村上さくら（同）▽佳作＝星光来（同）蜂谷颯太（同）千田彩稀（同）福田颯汰（同）▽天文台所長賞＝渡邉賢伸（同）▽天文台賞＝佐々木百合（羽田５年）阿部奈由太（南都田５年）石川紗羽（同）高橋優（同）千葉梨緒那（一関３年）▽理事長賞＝宍戸未侑（南都田５年）▽遊学館長賞＝牧田奈桜（遠野北２年）▽遊学館賞＝梅田紗希（羽田６年）佐藤莉桜（南都田５年）及川悠（同）石川紅亜（同）三宮未鈴（水沢南１年）

◇中学生絵画▽最優秀賞＝長屋凜（一関一高附属３年）▽優秀賞＝及川彩華（東水沢２年）▽佳作＝村上栞那（同）宍戸文乃（同１年）

◇同作文▽佳作＝八幡実希（前沢３年）