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北の大地で冬を楽しもう　異国情緒あふれる街並み、雄大な自然【北海道紀行 函館・大沼】

2017年11月16日付

　北の大地がひときわ輝きを放つ本格的な冬がやってくる。その魅力を探ろうと、北海道新幹線で結ばれた道南の函館・大沼の観光名所を巡った。異国情緒あふれる街並みや雄大な自然を眺め、地元の幸を味わい、人々のぬくもりに触れてみるのもいい。

【報道部・千葉順子、デジタルコンテンツ室デジタル編集部・菅原葵】

 ■協力　北海道観光振興機構

旅の始まりは赤レンガビール　バスと市電の共通券で、名所巡り
夜景、宝石のごとく　お泊まりは高級感漂う
国定公園でウインターアクティビティ　外国人観光客も病みつき？
和よし、洋もまた…旬の味覚堪能　土方・啄木浪漫舘や植物園も
冬のイベント情報

momottoメモ

旅の関連リンク
■ JR東日本　http://www.jreast.co.jp/
■ JR北海道　https://www.jrhokkaido.co.jp/
■ 金森赤レンガ倉庫　http://www.hakodate-kanemori.com/
■ 五稜郭タワー　http://www.goryokaku-tower.co.jp/
■ 函館山ロープウェイ　http://334.co.jp/
■ 大沼鶴雅オーベルジュ エプイ　http://www.onuma-epuy.com/
■ 函館朝市　http://www.hakodate-asaichi.com/
■ 函館市熱帯植物園　http://www.hako-eco.com/
■ 土方・啄木浪漫舘　http://www.romankan.com/
■ バルレストラン　ラ・コンチャ　http://www.vascu.com/laconcha/

◆取材記者の記者わーぷろ「北の大地へ」

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