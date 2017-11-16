北の大地で冬を楽しもう 異国情緒あふれる街並み、雄大な自然【北海道紀行 函館・大沼】
北の大地がひときわ輝きを放つ本格的な冬がやってくる。その魅力を探ろうと、北海道新幹線で結ばれた道南の函館・大沼の観光名所を巡った。異国情緒あふれる街並みや雄大な自然を眺め、地元の幸を味わい、人々のぬくもりに触れてみるのもいい。
【報道部・千葉順子、デジタルコンテンツ室デジタル編集部・菅原葵】
■協力 北海道観光振興機構
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◆取材記者の記者わーぷろ「北の大地へ」